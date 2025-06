Un nuovo ‘villaggio’ del Club Family hotel

Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera dedicata alle famiglie con bambini, inaugura il Club Family Hotel Village Riccione, ricavato dall’ex Hotel Le Conchiglie. Domani l’imprenditore Andrea Falzaresi di Cesenatico, apre le porte di un nuovo villaggio dai contenuti innovativi, dalla tecnologia sino agli ampi spazi. È un progetto ambizioso, centrato sull’idea di realizzare un grande albergo affacciato sull’Adriatico. Dalla radicale ristrutturazione sono state ricavate 92 camere spaziose nel corpo centrale e 15 suite, delle quali 9 con giardino privato al pian terreno, dove in precedenza c’erano attività commerciali. Falzaresi pensa in grande: "Io e il mio staff crediamo molto in questo progetto e per l’estate 2025 offriremo alle famiglie un’altra grande opportunità di vacanza, in un luogo magico, dove trascorre dei momenti indimenticabili, con la formula all inclusive e tanto calore".

Falzaresi preannuncia una grande estate: "Abbiamo tantissime richieste di informazioni e prenotazioni, dall’Italia e anche dall’estero. È un buon momento, siamo contenti e fiduciosi di come stiamo lavorando, perchè le famiglie che ci scelgono sono sempre di più e questo è di buon auspicio".

Attraverso la ristrutturazione dell’ex Hotel Le Conchiglie e l’apertura del Club Family Hotel Village Riccione, si rilancia di fatto un’intera parte del lungomare riccionese, considerata la "porta" della Perla Verde. Con questa new entry la catena Club Family Hotel aggiunge la quindicesima delle strutture ricettive e villaggi, tutti di dimensioni medio grandi, dove si registra una media di oltre 350mila presenze a stagione. Gli alberghi firmati Cfh sono a Riccione, Cervia, Milano Marittima e Cesenatico. Complessivamente le camere sono 1.300.

Quest’anno Falzaresi punta su offerte molto accattivanti per le famiglie, come bambini e ragazzi gratuiti sino a 18 anni, ingressi ai parchi e tanti servizi inclusi, come il medico pediatra a disposizione in hotel. Fra gli altri servizi innovativi c’è il Dine Around, che permette agli ospiti di pranzare e cenare anche negli alberghi della catena dove non si soggiorna. Questo consente di visitare tutta la riviera romagnola, passeggiando nel centro di Riccione, facendo shopping a Milano Marittima, visitando il magazzino del Sale e le saline a Cervia, il Museo della Marineria e il porto canale Leonardesco a Cesenatico. L’inaugurazione di domani si terrà alle 18 e vi parteciperanno molti vip, personalità, imprenditori, l’assessore regionale al turismo dell’Emilia-Romagna Roberta Frisoni, parlamentari, eurodeputati, il presidente della provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, e l’amministrazione di Riccione con in testa il sindaco Daniela Angelini.

Giacomo Mascellani