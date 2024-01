Un orto terapeutico a San Vittore: "Il rapporto con le piante cura la mente"

C’è tempo fino al 26 gennaio per sostenere il progetto ‘Fra Giardino’: un orto terapeutico per persone che soffrono di patologie mentali che sorgerà a San Vittore di Cesena. Qui avranno la possibilità di stare all’aria aperta, sporcarsi le mani, veder crescere una pianta e imparare a prendersi cura di sé tramite il rapporto benefico con la natura. L’iniziativa è promossa dall’associazione Porte aperte della Romagna, la parrocchia di Sorrivoli e la cooperativa Terre dei miti. Per supportarla è stata creata una campagna di crowdfunding (www.ideaginger.it/progetti/fragiardino.html) e finora sono stati raccolti oltre 9mila euro, il doppio della cifra prevista. Il percorso di orticoltura terapeutica è così strutturato: una parte sensoriale per stimolare i cinque sensi ad accorgersi dei profumi, dei colori, della stagionalità e della bellezza delle piante. Poi ci sarà un’area con coltivazioni in casse e infine un orto per tirocini di formazione e produzione di verdura biologica. "Da una parte saranno valorizzati gli antichi saperi e dall’altra riscoperte le competenze delle persone con disabilità mentale medio-grave che, diversamente, non potrebbero accedere al mondo del lavoro, facendoli così sentire parte della comunità - spiega Martina Bassi, curatrice del progetto - . Vogliamo fare di questa terra un giardino, un luogo di sogni, di speranza, di relazioni con la natura, con sé stessi e con gli altri". La verdura prodotta sarà messa in vendita e finirà nel menù della trattoria del Castello di Sorrivoli, gestita dalla cooperativa Terra dei miti.

f.s.