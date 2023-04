Un ospedale al centro della Romagna con 433 posti letto e 21 sale operatorie

Il nuovo Bufalini, grazie anche alla sua collocazione geografica baricentrica sarà anche centro logistico per tutta la Romagna. La concezione della nuova struttura sarà improntata alla flessibilità, pronta a cambiare a secondo delle esigenze terapeutiche, tecnologiche e organizzative. Avrà una dotazione di 433 posti letto, di cui 78 di terapia intensiva, 16 di degenza diurna, 15 sale operatorie, 4 sale operatorie ibride e 2 sale operatorie blocco parto. All’esterno ci saranno 20 posti moto, 1.303 posti auto di cui 461 per i visitatori e 645 per il personale, 65 posti ricarica auto elettriche, 7 posti per ambulanze, 128 posti bici per visitatori e personale. Ci sarà spazio per quasi 84mila metri quadri di verde. Il complesso - che si estenderà su un’area di 17 ettari (con oltre 96mila metri quadri di interni) - sarà caratterizzato da strutture poco elevate in altezza, quindi di basso impatto ambientale. Lo schema iniziale composto da una piastra posta parallelamente a via Moneta, nella quale venivano localizzati principalmente i servizi di diagnosi e cura, e da quattro corpi di fabbrica lineari che si innestavano perpendicolarmente su un lato di tale piastra, è stato reinterpretato con una soluzione architettonica più compatta. Dal progetto firmato dallo Studio Altieri Spa (che ha progettato 250 ospedali nel mondo) è emerso un insieme, espressione di una nuova filosofia della sanità che si basa su una rete integrata di servizi sul territorio, composto da due torri di quattro piani (per ospitare le degenze e gli ambulatori medici), più una piastra (per le funzioni sanitarie generali, l’area dell’emergenzaurgenza ed i servizi per l’utenza esterna) e un fabbricato per i servizi generali e logistici.

Elide Giordani