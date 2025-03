"Un palco fisso al parco di Budrio per ravvivare socialità e cultura"

Sono iniziati ieri i lavori di riqualificazione della fontana del Parco di Budrio di Longiano che prevede la trasformazione della struttura in un palco fisso destinato a ospitare eventi pubblici e ricreativi, creando così un nuovo punto di aggregazione per la comunità. Dice Sara Mosconi vicesindaco e assessore ai lavori pubblici: "Siamo orgogliosi di dare il via a un intervento che restituirà al Parco di Budrio un ruolo ancora più centrale nella vita sociale e culturale della città. Grazie a questa trasformazione, l’area non sarà più solo un luogo di passaggio, ma diventerà un punto di riferimento per eventi, spettacoli e momenti di condivisione". Ha aggiunto il sindaco longianese Mauro Graziano: "Questo progetto è un investimento concreto per i cittadini. Un parco vivo e attivo è un segnale di attenzione verso la comunità, un luogo dove le persone possono incontrarsi, partecipare a eventi e vivere la città in modo più dinamico. La riqualificazione della fontana va proprio in questa direzione, e siamo felici di vedere che i lavori partano nei tempi previsti".

Il Parco di Budrio si prepara a diventare ancora di più un luogo vivo, pronto ad accogliere cittadini di tutte le età per nuove esperienze di socialità.

e. p.