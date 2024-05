Un palco per spettacoli al posto della fontana in disuso al Rio Parco La Giunta comunale di Longiano ha annunciato la trasformazione della fontana in disuso nel Rio Parco di Budrio in un palco per spettacoli all'aperto, durante il Consiglio di frazione di Budrio-Badia. Il progetto prevede l'utilizzo del corpo circolare esistente, accessibile tramite tre scalini e con un parapetto in acciaio. Sarà possibile coprire lo spazio con una vela e sfruttare l'anfiteatro circostante per le sedute. La minoranza in consiglio comunale accoglie positivamente l'iniziativa.