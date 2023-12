Un parco giochi inclusivo per tutti. Approvati i lavori da 56mila euro

Un parco giochi accessibile a tutti, con altalene, scivoli, area per la merenda, per il gioco e lo svago. Una nuova area ludica inclusiva e pienamente accessibile a tutti i bambini, anche a chi ha lievi o gravi disabilità, sorgerà al parco Ippodromo. Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, corrisponde a un investimento di 56.250 euro. La nuova area ludica inclusiva sarà realizzata al parco Ippodromo dove sorgerà uno spazio giochi, pienamente accessibile per tutti i bambini, in grado di offrire diversi tipi di attività.

"Nel corso di questi anni – commenta il sindaco Enzo Lattuca – abbiamo dotato i nostri parchi di strutture e arredi idonei a diverse attività, da quelle sportive a quelle di carattere culturale e ricreativo. Affrontando il lungo periodo della pandemia, in cui tutte le iniziative sono state organizzate in spazi esterni, abbiamo presentato ‘Green City Cesena’, il progetto che coinvolge i parchi e le aree verdi pubbliche, invitando i cesenati a svolgere attività sportive, culturali e ricreative all’aperto. In questo stesso contesto di valorizzazione e promozione dei parchi si inserisce la nuova area ludica inclusiva e accessibile dell’Ippodromo, che andrà ad aggiungersi allo Skatepark pubblico, alla teleferica per bambini e ragazzi, all’area attrezzata fitness e alle altre strutture collocate nel verde, e che accoglierà tutti, dai più piccoli agli anziani".

L’idea è di rendere il parco Ippodromo un parco polifunzionale, in cui si alternino strutture ed aree per le diverse fasi dell’età: un parco concepito come luogo di incontro e di svago dove mettere a disposizione dei fruitori molteplici opportunità per divertirsi e praticare attività. L’obiettivo è di consentire anche ai bambini, con lievi o gravi disabilità, di poter giocare con i loro coetanei, divertendosi. "Sarà questo – prosegue il Sindaco – un ulteriore spazio di incontro e socializzazione in cui i bambini con disabilità potranno giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza, insieme a tutti gli altri".