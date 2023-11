Un parco per Oriana Brunelli

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Unione Rubicone e Mare invita tutti a partecipare ai numerosi appuntamenti. Oggi alle 10.30 presso la Casa dei Sammauresi a San Mauro Pascoli conferenza sul tema della violenza sulle donne con la giornalista Paola Strocchio e dell’associazione Voce Amaranto. A seguire, intitolazione del parco a Oriana Brunelli, vittima di femminicidio. Alle 16.30 presso la Vecchia Pescheria a Savignano letture contro la violenza di genere a cura di Valentina Brocculi. Alle 21 al teatro Petrella di Longiano Amanda Sandrelli sarà protagonista di "Alice", lo spettacolo sarà preceduto dalla proiezione del film "Il popolo delle donne" di Yuri Ancarani. Oggi e domani all’interno della Piccola Fiera d’autunno Roncofreddo Flash mob nel cortile del Palazzo della Rocca, a cura del Comune di Roncofreddo. Domani all’interno della Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano al Rubicone punto informativo dello Sportello Antiviolenza Alba e di Voce Amaranto; sarà attiva una raccolta fondi a supporto delle attività del servizio dell’Unione Rubicone e Mare, a cura del Comune di Sogliano al Rubicone. Alle 9.45 al giardinetto dello straccivendolo di Gambettola, Flash Mob e vendita coperte uncinetto fatte a mano per sostenere lo Sportello Antiviolenza Alba. Alle 18 al Teatro Comunale di Gambettola presentazione del libro "L’eco della tua voce", parole e musica contro la Violenza sulle Donne a cura del comune di Gambettola in collaborazione con BIM Music Academy, PAC Polo Artistico CreAttivo - Ex Macello Gambettola e Teatro Del Drago. Lunedì alle 9 al parco Pasolini di Borghi inaugurazione della panchina dei sorrisi insieme alle ragazze e ai ragazze della scuola secondaria di primo grado del Comune di Borghi 4.0.

Ermanno Pasolini