Un pomeriggio al rifugio sulle tracce del lupo

Oggi pomeriggio alle 15,30, al Rifugio Trappisa di Sotto di Bagno di Romagna, avrà luogo una conferenza dedicata al lupo, a cura di Tania Bascucci e Giampiero Semeraro. Durante la conferenza ci sarà l’opportunità di conoscere meglio questo affascinante animale tramite esperienze sul campo, per conoscere, altresì, le sue abitudini e il suo ruolo nell’ecosistema. Al termine della conferenza, il fotografo Alessandro Lotti parlerà della mostra fotografica dedicata al lupo, allestita nei locali del Rifugio. Le foto permetteranno di osservare da vicino questo animale e di apprezzarne la bellezza e la maestosità". Su quello straordinario predatore il Rifugio di Trappisa di Sotto ha postato, in questi giorni un suggestivo e coinvolgente video catturato da una fototrappola di Loreno Arfelli, che mostra un branco di lupi nella vallata di Pietrapazza località di campagna e di montagna in territorio di Bagno. Informano dal Rifugio Trappisa: "Dopo la visita alla mostra, i partecipanti potranno gustare un apericena. Poi, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Aigae Emiliano Conficoni, ci sarà il momento dell’escursione in foresta per emettere ululati registrati con il metodo wolf howling. Questa attività ci permetterà di entrare in contatto con il lupo e di sperimentare la sua presenza in un ambiente naturale, nella speranza di avere risposta da uno o più lupi". Gli organizzatori ricordano che a questa escursione, data l’attività, non sono ammessi i cani. L’escursione verrà effettuata anche in caso di lieve maltempo. Per Info.: Andrea (351/6215723). Gilberto Mosconi