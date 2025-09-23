Un pomeriggio ’Con le mani in pasta’

Riparte ‘Con le mani in pasta’, il mini corso di cucina organizzato dalla DMC – Destination Management Company I Percorsi del Savio. Il nuovo appuntamento con l’edizione autunnale è per domani presso un noto pastificio nel centro storico di Cesena. Tirare la sfoglia, preparare un perfetto ripieno come vuole la tradizione e alla fine creare un’opera d’arte che chiede solo di essere gustata: il corso svela i segreti della preparazione di due primi piatti simbolo della tavola romagnola più genuina, come i cappelletti e i passatelli. Una gioiosa esperienza dei sensi, destinata sia mani già esperte, desiderose di approfondire i segreti dell’arte culinaria di Romagna, sia a principianti che si vogliano accostare per la prima volta alle tecniche di preparazione e cottura. A fine lezione è prevista anche una golosa merenda e la degustazione dei prodotti preparati, con sfogline di lunga esperienza e tradizione. Il corso avrà inizio alle 16 e avrà una durata complessiva di due ore. I posti disponibili sono limitati: l’experience è a prenotazione obbligatoria e si può acquistare sul sito web dei Percorsi del Savio, all’indirizzo https://bit.ly/cesenamaninpasta. Il costo è di 45 euro a persona.