Un pomeriggio per la venerabile. Angelina Pirini

C’è anche Angelina Pirini fra i nomi di nuovi santi, beati e venerabili, diffusi dalla Santa Sede. Si compie dunque un ulteriore passo verso la beatificazione, per la giovane di Sala di Cesenatico aderente all’Azione Cattolica, per la quale si era chiuso da tempo il processo diocesano. A Roma la sua posizione è stata a lungo valutata dal Dicastero delle cause dei santi e oggi il Papa ha dato la sua approvazione al riconoscimento delle virtù eroiche della serva di Dio. Probabilmente fra alcuni mesi sarà pubblicato il decreto di venerabilità. Ad Angelina è stato riconosciuto che ha praticato in grado eroico le virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio come verso il prossimo, e le virtù cardinali della prudenza, giustizia, fortezza e temperanza e le altre virtù connesse. Per la beatificazione, prossimo passo, occorrerà il riconoscimento di un miracolo, per esempio una guarigione inspiegabile dal punto di vista umano, avvenuto per intercessione di Angelina, dopo la sua morte. Per questa notizia giunta nei giorni scorsi, la Diocesi di Cesena-Sarsina si è rallegrata ed invita tutti i fedeli a pregare Angelina e mantenere viva la sua memoria. Oggi alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sala di Cesenatico si svolgerà la catechesi e monsignor Pier Giulio Diaco introdurrà l’argomento "L’eucarestia fa la chiesa, la chiesa fa i santi: venerabile Angelina Pirini".

Angelina è nata il 30 marzo 1922, primogenita di quattro sorelle, e si è iscritta giovanissima nell’Azione Cattolica, dove fu beniamina, aspirante e poi presidente della Sezione Femminile. Nel luglio del 1937 fu colpita da forti dolori addominali e venne ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cesenatico dove subì il primo intervento per appendicite perforata. Nell’agosto 1938 si recò al S. Orsola di Bologna ed il mese seguente venne nuovamente ricoverata all’ospedale di Cesenatico per un intervento esplorativo. I medici purtroppo non ne vennero a capo e nei mesi successivi, quando le fu diagnosticato il male, la tisi intestinale, purtroppo il suo fisico era già compromesso. Angelina morì il 2 ottobre 1940 a soli 18 anni e mezzo. Il 12 ottobre 1985 venne aperto il processo diocesano per il riconoscimento canonico della santità, che si chiuse il 28 ottobre di quattro anni dopo, nel 1989. Dal 25 marzo 2001 la salma di Angelina riposa in un sarcofago di marmo, voluto dal vescovo Socche, presso l’altare di Santa Maria Goretti, all’interno della chiesa parrocchiale di Sala di Cesenatico.

Giacomo Mascellani