Un poster per la pace, studenti premiati dal Lions Club

Si è svolta presso la Scuola Valgimigli di San Piero in Bagno, la premiazione del Concorso ’Un poster per la pace’ organizzata dal Lions Club Valle del Savio, in collaborazione con le scuole medie dell’Istituto comprensivo di Bagno di Romagna, dell’Istituto comprensivo Valle Savio, e della scuola della Fondazione Sacro Cuore di Cesena. Presenti il vicesindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi e il sindaco di Mercato Saraceno Monica Rossi. "Da oltre tre decenni i Lions di tutto il mondo – ha detto Emanuela Casali, presidente del Lions Club Valle del Savio – sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso molto speciale, con la convinzione che realizzare opere artistiche offra la possibilità ai giovani di esprimere il loro modo di vedere la pace lasciando un segno prezioso al mondo tramite l’arte e la creatività". ’Osare il sogno’ è stato il titolo del Concorso indetto dal Lions International e proposto dal Club Valle del Savio a cento studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Vallata del Savio, da Verghereto a Cesena. Ne è scaturito un messaggio prezioso: per i giovani un sogno non è solamente un desiderio o una speranza ma è anche un percorso, un obiettivo e un’ambizione.

Sette i vincitori premiati dei tre Istituti che hanno ricevuto un assegno da 200 euro offerto dal Lions Club Valle del Savio: per l’istituto di Bagno di Romagna: Reali Ilary, Camillini Corrado, Biella Beatrice. Per l’istituto Valle Savio: Tagarelli Tommaso, Gashi Violeta, Bartolini Carlotta. Per la scuola della Fondazione Sacro Cuore: Eleonora Rocca.

A loro sono seguiti un secondo e terzo classificato per merito per ogni scuola partecipante a cui è stato consegnato un buono da spendere in libreria.

Il momento si è concluso con un ricco buffet offerto dal negozio di alimentari di San Piero di Paola Fabbri e dalla volontaria del Lions Valle del Savio Sara Pennacchi.