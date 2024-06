Un pranzo solidale in memoria di Bissoni

Nel nome di Giovanni. La città di Cesenatico non dimentica l’ex sindaco Giovanni Bissoni, deceduto prematuramente lo scorso ottobre a 70 anni dopo una breve malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Bissoni ha lasciato il segno facendo l’assessore ed il sindaco del comune di Cesenatico dal 1977 al 1979 e poi dal 1983 al 1990. È stato assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna per quindici anni, dal 1995 al 2010, per poi diventare presidente dell’Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, dal 2012 al 2014, e consigliere di amministrazione dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, dal 2009 al 2014. Giovanni, come semplicemente lo chiamavano tutti, è stato negli anni Settanta il più giovane sindaco d’Italia e fra le sue intuizioni ci sono il progetto del Museo della Marineria, diventato uno dei punti di riferimento culturale nazionale e a livello di bacino del Mediterraneo, ed il Parco di Levante, il polmone di verde di 40 ettari che da Boschetto porta a Valverde, lungo viale dei Mille, la parallela del lungomare.

In ambito sanitario è considerato uno dei migliori politici che la regione Emilia-Romagna abbia avuto, con un consenso bipartisan, tant’è che Bissoni era stimato anche da molte persone distanti dalle sue idee politiche. Recentemente è stata fondata l’Associazione Giovanni Bissoni, il cui scopo principale è portare avanti la visione di un sistema sanitario pubblico, dove tutti, indipendente dallo status e dalle capacità economiche, possono avere libero accesso ai servizi per curare la salute. L’associazione sta muovendo i primi passi e si autofinanzia organizzando degli eventi. Il prossimo è in calendario lunedì 22 giugno a mezzogiorno, nella Casa del Parco di Levante, gestita dal centro sociale "Anziani Insieme" tramite la società controllata "Vivere il Parco". Per l’occasione i volontari dell’Associazione Giovanni Bissoni, insieme agli amici dell’associazione "I bambini al primo posto", hanno organizzato un pranzo solidale a base di pesce.

Saranno cucinate vongole alla marinara, una gustosa Paella e piatti di pesce fritto rigorosamente fresco. La partecipazione, incluso il vino, l’acqua e il dolce, costa 30 euro a persona. Tolte le spese, il ricavato sarà destinato a sostegno delle attività dell’associazione. Le persone interessate possono avere informazioni contattando il numero 335 6231554 (Sergio), o il 338 4130069 (Angelo). La partecipazione è aperta a tutti e l’iniziativa è dunque una buona occasione per gustare delle buone ricette marinare e fare beneficenza. Giacomo Mascellani