Un premio dalla Fip ai suoi migliori velisti

Oltre duecento velisti hanno gremito il Palazzo del turismo Primo Grassi di Cesenatico per la Festa della Vela 2024, un appuntamento fisso nel calendario degli sportivi romagnoli, con cui la Fiv, la Federazione Italiana Vela, premia atleti e club per i risultati ottenuti nella stagione agonistica precedente. In cabina di regia il Comitato XI Zona - FIV Emilia Romagna, che ha presentato al pubblico il direttivo rinnovato e il suo nuovo presidente Silvia Campanini, sportivamente nata a Cesenatico. Alla cerimonia sono intervenuti le autorità, l’assessore al turismo e sport del Comune di Cesenatico Gaia Morara, il presidente del Coni Emilia Romagna Andrea Dondi, il consigliere nazionale Fiv delegato all’Altura Donatello Mellina ed i rappresentanti di tutti i 35 circoli velici della regione.

Era presente anche Luca Rosetti, skipper oceanico di fama internazionale, vincitore della MiniTransat 2023 a bordo del suo Race-Care. Oltre al premio speciale andato al navigatore bolognese, alfiere del Club Nautico Rimini, da segnalare i premi consegnati ai tre vincitori di una medaglia mondiale, che sono il giovane atleta ucraino Svatoslav Yasnolobov (CN Rimini), primo Under 12 di un affollatissimo mondiale O’Pen Skiff in casa, il forlivese Giacomo Gatta (CV del Savio), iridato Rs Aero e, fra gli One Design, il riminese Filippo Baldassari (YC Rimini), detentore del titolo mondiale corinthian nella categoria RS21.

Diversi anche i campioni italiani festeggiati dal Comitato XI Zona: Francesco Forani (Adriatico Wind Club), numero uno del ranking italiano windsurf IQFoil, il binomio Ghirardi-Corbelli (Marinando 2.0), bronzo al campionato italiano Parasailing Hansa 303, l’equipaggio del CV Ravennate Ivaldi-Babini, argento al campionato italiano giovanile 29er e Luca Ferroni (Cervia YC), terzo assoluto alla coppa dei campioni ILCA 4, il binomio Rusticalli-Rossi armatori di "Mr. Hyde" (CV del Savio), vincitori del Campionato Italiano Offshore Fiv.

"Questa festa è per tutti gli atleti e i club della nostra Zona, il cui merito è di aver fatto crescere la vela – ha detto la presidente Campanini –. Ringrazio di cuore tutti i velisti ed i circoli romagnoli per l’impegno e per le qualità; sarà nostro dovere proseguire il lavoro dei nostri predecessori nel valorizzare le eccellenze sportive giovanili, i nostri campi di regata e il territorio". "Cesenatico e il mare sono legati da sempre – ha aggiunto l’assessore Morara – nel 2023 abbiamo ospitato un campionato mondiale catamarani, un evento che ha dato ulteriore spinta al nostro turismo estivo e che, soprattutto, ha fatto apprezzare il territorio come campo gara e palestra naturale per grandi eventi di sport".

"La vela è in forte crescita – ha sottolineato il presidente Dondi – il Coni Emilia Romagna è impegnato da anni nella promozione delle discipline acquatiche, con diverse attività, la più importante delle quali è Adriatico sull’Onda dello Sport, che organizziamo a Rimini all’inizio di giugno per creare un rapporto ancora più stretto fra lo sport e la marineria. Dal mare e dalla pratica sportiva, possono arrivare ai giovani valori sani, motivazione e metodo, oltre a un fondamentale benessere psicofisico che è nostro dovere far scoprire ai più".

g.m.