Un questionario su come ricevere le merci

Il Comune di Cesena avvia una rilevazione sulle esigenze logistiche delle attività commerciali situate in zona a traffico limitato (ztl) del centro storico. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto "Cesena Ultimo Miglio", finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 80 mila euro, e si pone l’obiettivo di migliorare la sostenibilità della logistica urbana delle merci. La rilevazione, che sarà condotta tramite un questionario online è rivolta a tutte le attività commerciali del centro storico e rimarrà aperta per due settimane.

Le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato firmatarie del patto collaboreranno alla rilevazione somministrando il questionario direttamente alle imprese proprie associate.

L’indagine ha lo scopo di raccogliere dati e informazioni utili a comprendere le necessità delle attività commerciali in materia di logistica, al fine di individuare soluzioni innovative e sostenibili per la consegna delle merci nel centro storico. La rilevazione è strettamente collegata anche al progetto europeo Med Colours, di cui Cesena è partner associato, e la sinergia dimostra l’impegno su più fronti per una logistica urbana sostenibile. I risultati della rilevazione saranno utilizzati per sviluppare un piano di logistica urbana sostenibile che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti: attività commerciali, residenti e corrieri.