Un ricorso da 28.000 euro Il Comune sconfitto al Tar chiama un legale esterno

di Paolo Morelli

L’Amministrazione comunale di Cesena non lascia nulla di intentato per affermare i propri principi in materia urbanistica. Così ha deciso di presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del 1° febbraio scorso con la quale il Tribunale amministrativo regionale di Bologna ha accolto il ricorso presentato dall’Immobiliare Romeo Lippi srl di Forlì. La società aveva presentato al Comune nel 2018 il progetto di costruire tre unità immobiliari a destinazione residenziale nella zona tra via Assano e via Redichiaro, a Sant’Egidio, nell’ambito di un Pua (Piano Urbanistco Attuativo) approvato nel 2021. Le norme del Comune prevedevano un tempo massimo di sei anni per la realizzazione dell’intervento immobiliare, ma la maggior parte della superficie del Pua è di proprietà della Sviluppo Immobiliare srl di Cesena, società che fa capo all’Amadori, che avrebbe dovuto realizzare le opere di urbanizzazione (strade e sottoservizi) nel primo subcomparto, indispensabili per la realizzazione dei lavori del secondo subcomparto, quello dell’immobiliare Romeo Lippi. I lavori, invece, non sono stati eseguiti, e per effetto del nuovo Piano Urbanistico Generale l’accordo fra il Comune e i privati è decaduto. Il Tar, inoltre, ha censurato la risposta negativa degli uffici comunali a scomputare dagli oneri di urbanizzazione secondaria a carico dell’Immobiliare Romeo Lippi da quelli di urbanizzazione primaria che sarebbero stati accollati in base alla convenzione e ha condannato il Comune di Cesena, difeso dagli avvocati Benedetto Ghezzi e Fiammetta Zoffoli al pagamento di 4.000 euro di spese legali a favore dell’Immobiliare Romeo Lippi, assistita dall’avvocato Giacomo Graziosi.

Pochi giorni fa la dirigente del settore governo del territorio, Paola Sabbatini, ha così siglato un provvedimento (determinazione) col quale affida all’avvocato Federico Gualandi l’incarico di preparare e presentare il ricorso al Consiglio di Stato, determinando il compenso nella ragguardevole cifra di 28.236,58 euro. L’affidamento diretto, è spiegato nella determinazione, è stato deciso poiché i termini per presentare il ricorso scadranno a breve e il responsabile del servizio legale del Comune, Benedetto Ghezzi, ha cessato il servizio, e la sua collega Fiammetta Zoffoli da sola non riesce a fronteggiare tutte le cause pendenti.