Un robot come compagno di banco

Un robot all’Iti del Marie Curie realizzato da Sanoma e Fanuc. La presentazione è stata fatta dal dirigente Mauro Tosi con i formatori Paolo Capobussi e Giulia Pagliuca di Sanoma-Fanuc con Antonio Ruggiero, responsabile del laboratorio. Il costo del laboratorio allestito è stato di 25mila euro, finanziati con i fondi Pnrr.

Ha detto Paolo Capobussi: "La realizzazione del laboratorio di Robotica e Automazione progettuale vuole migliorare l’offerta formativa dell’Istituzione scolastica, offrendo nuovi contenuti e percorsi didattici innovativi, adeguati alle profonde trasformazioni in atto nella società e in linea con le nuove competenze e abilità richieste nel XXI secolo. Da una parte, la robotica, l’intelligenza artificiale e le neuroscienze sono tra i più importanti motori di quel prorompente sviluppo tecnologico e che preannuncia nei prossimi decenni un impatto senza precedenti in tutte le sfere della nostra vita. La scuola è chiamata a confrontarsi con l’ultima generazione di nativi digitali: una popolazione scolastica composta da alunne e alunni che per il 65%, faranno un lavoro che oggi non esiste, e che ha il diritto a conoscere e usare le tecnologie senza, però, farsi usare da esse. E’ necessario che i giovani posseggano atteggiamenti di apertura alle novità, disponibilità all’apprendimento, a iniziative autonome, alla responsabilità, alla flessibilità e alla collaborazione".

Ha detto Giulia Pagliuca: "Ideare e imparare a programmare un robot, riflettere sui meccanismi che regolano l’intelligenza e le interazioni umane, significa sviluppare competenze e abilità utili non solo dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche da quello della risoluzione dei problemi, dell’intelligenza emotiva, della creatività e del lavoro di gruppo. La classe opera come una vera e propria ’comunità di pratiche scientifiche’, con una dimensione fortemente inclusiva, utile anche per le finalità di integrazione delle disabilità. Il robot genera stupore e interesse; sollecita un transfert emotivo come ’essere bisognoso di cura’; stimola e mantiene l’attenzione".

e.p.