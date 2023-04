Un sabato ’Famoso’ tra convegni e degustazioni Appuntamento oggi alla Malatestiana

Sarà il ‘Famoso’, vitigno riscoperto da poco meno di un ventennio e oggi coltivato soprattutto in Romagna e parzialmente nelle Marche, il protagonista di un doppio appuntamento fra cultura e degustazioni in programma oggi a Cesena. La giornata si apre alle 11 con un convegno alla Malatestiana con gli interventi degli enologi Giancarlo e David Soverchia, Sergio Ragazzini e dei produttori, per proseguire dalle 14 al Palazzo del Ridotto con i banchi d’assaggio. A tirare le fila è Ais Romagna in collaborazione con i colleghi marchigiani. Costo 20 euro con degustazioni libere.