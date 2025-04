Un secolo di vita per Silvana Ferri, vedova dello scienziato Veggiani

Giovedì scorso ha raggiunto i 100 anni di vita Silvana Ferri, vedova Veggiani, di Mercato Saraceno, una figura molto nota e stimata in paese.

Nel 1954 aveva sposato lo scienziato Antonio ’Tonino’ Veggiani, che è stato l’ultimo testimone della nostra storia di Romagna in condizione di avere una visione globale dei suoi problemi in quel suo continuo tentativo di strappare segni di storia nella preistoria, come residue tracce di un’esistenza di vita umana, cui ha sicuramente contribuito a mantenere il ricordo con una lunga serie (oltre 250) pubblicazioni e giornate di studio.

La moglie Silvana, con diploma di maestra di scuola elementare e madre di Marco e Maddalena, è stata festeggiata anche dalla sindaca Monica Rossi (nella foto) e da tutti i mercatesi.

"L’amministrazione comunale è molo legata alla famiglia Ferri-Veggiani" ha detto la sindaca aggiungendo che "a fianco di una grande uomo c’è sempre una grande donna".

Silvana Veggiani, molto attiva in parrocchia, per decenni è stata anche volontaria Avo (Associazione volontari ospedalieri, fondata a livello nazionale nel 1975) e sempre presente nelle iniziative paesane, dalle attività di volontariato a quelli di beneficenza.

Giungano alla maestra Silvana anche gli auguri da parte della redazione de Il Resto del Carlino.

Edoardo Turci