Un settebello di spettacoli al teatro Moderno

Omaggi a Dario Fo e a Giorgio Gaber: da Gioele Dix e Pennacchi a Lodo Guenzi, da Paolo Kessisoglu a Roberto Mercadini, Vito e Amanda Sandrelli. Sette spettacoli nel segno della grande tradizione italiana del comico d’autore. E ancora i "Fuori programma" con due serate dedicate al liscio, un ricordo speciale al pittore Luciano Caldari e tre anteprime che intrecciano parola e immagini.

A Savignano sul Rubicone il Teatro Moderno con il parroco don Piergiorgio Farina, la Cooperativa Sillaba, l’Amministrazione Comunale di Savignano sul Rubicone, l’Assessorato alla Cultura e il direttore teatrale Stefano Bellavista, hanno presentano la nuova stagione teatrale 2025/2026, che prenderà il via il 13 dicembre 2025 e si concluderà il 28 marzo 2026.

Accanto alla stagione principale, il Teatro Moderno proporrà tre spettacoli fuori abbonamento fra cui il debutto assoluto a teatro della fotografa Silvia Camporesi, la rassegna Liscio for Dummies, la celebrazione dei 100 anni della nascita di Luciano Caldari, pittore savignanese. Ad aprire la stagione, il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, patrono di Savignano sul Rubicone, sarà Gioele Dix con "Ma per fortuna che c’era il Gaber", nel ventennale della sua scomparsa. Gli altri nel 2026.

Fuori programma il 13 e il 14 novembre alle 21 la Sala Allende ospiterà "Liscio for Dummies. Come diventare ballerino da balera in una lezione", spettacolo di e con Denis Campitelli, il Quintetto Eleganza e la scuola di ballo Le Sirene Danzanti. Un omaggio a Secondo Casadei. Poi tre anteprime speciali: il 19 dicembre alle 21 Alessandro Ciacci, il 15 febbraio Denis Campitelli, l’8 marzo Silvia Camporesi.

Hanno detto il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua e l’assessora alla cultura Roberta Armuzzi: "La nuova stagione teatrale è pronta e finalmente possiamo presentare ai cittadini le proposte di Sillaba che firma anche quest’anno il cartellone di Savignano. La cultura è il nostro antidoto. Gli spettacoli e gli artisti che vedremo in scena apriranno per noi squarci di riflessione, ci faranno ridere o ci commuoveranno. In tutti i casi torneremo a noi, ci raccoglieremo nel giorno di Santa Lucia, la nostra Patrona".

Il rinnovo per i vecchi abbonati da sabato 25 ottobre: per i sette spettacoli 100 euro intero e 85 per under 25 e over 70. Prenotazioni su Whastapp al numero 370 3685093. Biglietti disponibili su www.liveticket.it Biglietti dei fuori programma da mercoledì 22 ottobre su liveticket.it. Info: 370 3685093 dalle 16 alle 19 spettatore@sillaba.org

Ermanno Pasolini