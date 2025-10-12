"Un solo Comune per l’alta Valle del Savio"

"A cosa servono quattro piccoli comuni nell’alta Valle del Savio? Ne basta uno, avrebbe molta più forza per mantenere i servizi che sono indispensabili per evitare lo spopolamento dei nostri territori". La bomba è stata lanciata da Giorgio Cangini, dinamico imprenditore sarsinate, durante il confronto fra amministratori pubblici e imprenditori organizzato al ristorante dell’albergo Bologna di San Piero in Bagno dal Lions Club Valle Savio. Il dibattito, ben coordinato dal presidente Filippo Zanelli che nell’organizzazione è stato spalleggiato da Sara Pennacchi, ha messo di fronte i sindaci Monica Rossi (Mercato Saraceno), Enrico Cangini (Sarsina) e la vicesindaco di Bagno di Romagna Claudia Mazzoli con gli imprenditori Moreno Para, Federico Giovannetti e Giorgio Cangini, nelle cui parole s’è intuita l’ambizione di affrancarsi dalla leadership di Cesena perché "chi è più grande ha più forza e tende ad attrarre i più piccoli". Di altro avviso Monica Rossi, presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, che ha valutato positivamente il conferimento della promozione turistica all’Unione trascurando il dato fortemente negativo di Bagno di Romagna (-14,4% nel periodo gennaio-agosto 2025) diffuso due giorni fa dalla Regione. Un dato che potrà mostrare segni di recupero quando Moreno Para, che ha ceduto la Sampierana Macchine preoccupandosi che Case New Holland mantenesse i 400 posti di lavoro, riaprirà l’Hotel Roseo che affiancherà gli altri investimenti effettuati nel settore terziario (piscina, negozio di articoli sportivi...).

"Bisogna mantenere i servizi per le persone e le famiglie a qualsiasi costo - ha proseguito Giorgio Cangini -, anche rinunciando a chiudere le buche nelle strade, per fermare l’emorragia verso le città, anzi bisogna cercare di invertire questa tendenza". L’esempio più eclatante di questa strategia è la sezione distaccata di Sarsina dell’Istituto Tecnico di Forlì che ha completato il quinquennio e all’indirizzo della meccanica affianca ora il design industriale raggiungendo un centinaio di studenti. "Per avere questa scuola - ha specificato Giorgio Cangini - l’associazione Imprenditori Valle Savio ha collaborato con l’amministrazione comunale investendo 320.000 euro in cinque anni". Qualcosa di simile sta nascendo anche a Mercato Saraceno, ha annunciato Monica Rossi: un istituto tecnico superiore (corso biennale post diploma) sulla conservazione del territorio. Per Sarsina il sindaco Enrico Cangini (nessuna parentela con Giorgio) ha annunciato la prossima riapertura, dopo i lavori di ristrutturazione, del museo archeologico nazionale che sarà inaugurato a febbraio dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. Tutti si sono mostrati concordi sulla necessità di unire le forze, di lavorare insieme: "I confini tra i nostri comuni - ha concluso Federico Giovannetti citando De Gasperi - non devono essere barriere, ma punti di collegamento".

Paolo Morelli