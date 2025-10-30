Un sostegno alle imprese delle persone più fragili

Come si può riuscire a fare emergere i talenti nascosti e le aspirazioni al fare impresa di persone con minori opportunità? E come si possono rendere questi talenti un valore sociale ed economico? Rispondere a queste domande è l’obiettivo di Isihub Romagna, la piattaforma italiana del progetto Interreg Task4isi finanziato dall’Unione Europea, che ha avviato il primo progetto formativo e di consulenza dedicato a valorizzare le capacità e i talenti ‘nascosti’ delle cittadine e cittadini del territorio romagnolo che aspirano a fare impresa o ne hanno appena aperto una. Ad illustrare l’iniziativa, che ha garantito al territorio un finanziamento di 228 mila euro, sono intervenuti l’assessore allo sviluppo economico di Cesena Lorenzo Plumari e Stefania Presti per il Comune di San Mauro Pascoli, oltre ai numerosi partner che, grazie alle loro diverse funzioni e competenze, hanno progettato i percorsi formativi e sperimentato l’ingaggio dei gruppi target. Secondo dati europei, si stima che in Italia potrebbero esserci fino a 1,6 milioni di imprenditori in più. Tra le categorie di lavoratori che avrebbero maggiori opportunità di crescita spiccano le donne e i giovani, seguiti da senior over 50, persone di origine straniera e, in misura minore, persone con disabilità e persone con fragilità sociali in uscita da percorsi giudiziari. Il progetto in Romagna è partito circa un anno fa e terminerà a ottobre 2026. A oggi ha coinvolto oltre 40 iscritti. Le iscrizioni sono ancora aperte. I protagonisti che hanno aderito, hanno presentato idee di ogni genere, che spaziano dall’ambito sanitario a quello della tutela della privacy, passando per bar dalla vocazione culturale, al turismo nelle località montane, senza dimenticare il sostegno alle aspirazioni lavorative di persone con disabilità. Dunque le idee non mancano: il punto è riuscire a trasformarle in progetti concreti e solidi. In un contesto nel quale la vita media di una neo impresa si attesta intorno ai tre anni, vincere questa sfida è cruciale.

Luca Ravaglia