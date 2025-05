Un ’sudario’ sulla facciata dell’Angioloni

Anche il Comune di Bagno di Romagna sostiene l’iniziativa dell’Ausl Romagna "24 Maggio-50.000 sudari per Gaza" e rilanciata anche dal nostro ospedale Angioloni di San Piero". Lo scrive l’amministrazione del Comune termale, che poi prosegue: "Lo facciamo con ancora più convinzione in questa giornata, in cui ricorre anche l’anniversario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. Tutte le guerre sono sconfitte e lasciano in eredità lutti e tragedie. Auguriamoci che l’umanità sappia ritrovare la via della pace e impegniamoci ogni giorno per raggiungere quello scopo". Il Comune ha provveduto a esporre all’esterno di palazzo Pesarini una grande bandiera bianca, posizionata fra quella italiana e quella europea.