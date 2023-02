"Un territorio più forte per le cooperative"

di Andrea Alessandrini Paolo Lucchi, 58 anni, ex sindaco di Cesena (2009-2019) e in precedenza consigliere regionale del Pd, da ieri è il nuovo presidente di Legacoop Romagna. Succede a Mario Mazzotti. Presidente Lucchi, qual è la fotografia del movimento cooperativo di Legacoop Romagna? "Quasi un abitante su tre delle nostre tre province è socio di una cooperativa aderente a Legacoop e dieci delle cooperative associate sono tra le prime 50 imprese, per dimensioni, della Romagna. Contiamo 305mila soci, 24mila dipendenti, sei miliardi di fatturato. Pezzi fondamentali di produzione, agroalimentare, servizi, eventi culturali, turismo e commercio". Qual è il radicamento nel cesenate? "Il nostro sistema di imprese ha radici profonde anche a Cesena, dove spiccano realtà di livello nazionale: fra le altre Apofruit e Cac per il comparto agroalimentare, Cocif per l’industria dei serramenti, Conad e Coop nel settore della grande distribuzione organizzata". Come opererà Legacoop Romagna per sostenere le cooperative romagnole? "Agendo principalmente su organizzazione interna, dimensione istituzionale della Romagna e nuovo patto con le amministrazioni locali. In particolare dobbiamo rafforzare un nuovo modello organizzativo di Legacoop Romagna: orizzontale, basato sui territori, e verticale, con al centro Federcoop Romagna, il nuovo Centro studi sulla cooperazione, in fase di costituzione, i servizi per le imprese in ambito...