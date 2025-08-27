Un tesoro di minerali per Borghi

Ha donato la collezione di minerali di suo fratello Benito Adriano Galeffi detto "Pacin", scomparso nel 2015. Lei è Gigliola Galeffi 89 anni, all’anagrafe Maria Domenica, pensionata di Borghi, uno dei personaggi più conosciuti della Valle del Rubicone anche per avere gestito locali pubblici a Borghi e in primis il bar ristorante "Dalla Gigliola" in centro, sulla provinciale 11. Dice Gigliola Galeffi: "Si tratta di una collezione di minerali che mio fratello aveva accumulato in giro per il mondo e che furono portati a Borghi da Torino dove abitava, con un tir e furono collocati nella grande cantina di casa mia dove sono rimasti ben 52 anni, dagli anni ‘70 a oggi. Al tempo io gestivo il bar Migani sempre nel centro storico di Borghi. Ho deciso di donare questa preziosa collezione di minerali al Comune di Borghi in memoria di mio fratello, perchè così so che loro li conserveranno e non sarà un patrimonio che rischia di andare disperso. Sono sempre stata legata al comune di Borghi dove sono nata in una casa di fronte al Comune e tanta gente si fermava a mangiare nel mio ristorante per le tagliatelle che io facevo personalmente tirando la sfoglia. Sono felice che l’amministrazione comunale abbia accettato questa donazione perchè così il patrimonio di mio fratello potrà essere conservato".

Ha aggiunto Silverio Zabberoni sindaco di Borghi: "Io e Gigliola ci siamo confrontati già tempo fa in merito alla sua intezione di donare i minerali al comune di Borghi, perchè voleva che venissero valorizzati e messi a disposizione di tutti i borghigiani e non solo. Noi come amministrazione comunale ci siamo impegnati a seguire il percorso di legge della donazione. Abbiamo già provveduto a fare con Gigliola la proposta di donazione che lei ha firmato. Ora la giunta comunale farà la delibera ad hoc e la collezione di minerali è già in un nostro magazzino. Dal confronto con Gigliola ci siamo impegnati che una parte dei minerali più significativi verrà collocata in una bacheca all’interno della sede del nuovo palazzo comunale che è in fase di costruzione ex novo sulle ceneri di quello vecchio che è stato demolito perchè fatiscente e inagibile. Per l’altra parte valuteremo di metterli in mostra sempre in accordo con Gigliola, per l’uso ritenuto più confacente al proseguimento dell’interesse pubblico".

Fra l’altro prossimamente verrà effettuata la catalogazione di tutti i minerali che sono contenuti in una cinquantina di casse. Conclude il sindaco Silverio Zabberoni: "Abbiamo già contattato persone qualificate per fare esaminare i minerali e classificare provenienza, età e tipologia. Come amministrazione ringraziamo Gigliola per questo atto di generosità che valorizza non solo Borghi, ma tutto il territorio".