Un tortellino difficile da digerire

Filippo Graziosi

Tutto fa brodo. Ed è così che uno dei simboli della nostra tavola ha conquistato la Milano Fashion Week. A prendere per la gola influencer e addetti ai lavori è stata l’ultima creazione dello stilista cesenate Federico Cina. La sua ‘Tortellino bag’, omaggio alla sfoglia della nonna, è stata definita un colpo di genio e questa primavera potremmo vedere la borsa in spalla a uomini e donne. Tutto bene, o quasi. A noi romagnoli resta infatti l’amaro in bocca: chiamare tortellino quello che è evidentemente un cappelletto punge un po’ nell’orgoglio. Questione di spelling, dice il creatore. Ma è comunque un boccone difficile da mandare giù.