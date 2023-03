Un trench per tutte le stagioni "Ecosostenibile contro lo spreco"

di Maddalena De Franchis

"È successo otto anni fa, a Parigi, in una giornata ventosa di settembre: mi sono imbattuto per caso in un trench militare degli anni Cinquanta ed è stato amore a prima vista. Posso dire che è diventato l’estensione della mia persona. Ho pensato allora di reinterpretarlo e produrlo, per farlo ancor più mio". A parlare è Marco Onofri, noto fotografo cesenate, direttore creativo e anima del progetto Avec le vent (letteralmente, ‘con il vento’).

Il progetto ha un protagonista assoluto: il trench, il classico capospalla impermeabile, realizzato da Avec le Vent in diverse varianti, ciascuna delle quali firmata e numerata. Ogni variante porta il nome di un vento (ad esempio, Bora, Levante, Alizé). Prodotto interamente in Romagna – ‘una scelta guidata dalla profonda esperienza sartoriale e, più in generale, manifatturiera, che contraddistingue questo territorio’, sottolinea Onofri – il capo nasce in antitesi al concetto di ‘fast fashion’, quella moda usa-e-getta che tanto male ha fatto e continua fare al nostro pianeta, sia per i metodi di lavorazione che per la quantità di scarti generati. "Il nostro trench è senza tempo, cioè indipendente dalle logiche tipiche della moda, e senza genere, da condividere e tramandare. Intramontabile", prosegue l’ideatore del marchio. "La doppia asola consente l’abbottonatura sia a destra che a sinistra, dunque lo rende adatto sia a lui che a lei". Non solo: il trench è realizzato in cotone, ma arricchito da un’imbottitura, facilmente estraibile, di pura lana, che lo rende utilizzabile in ogni stagione. I tessuti che lo compongono sono ricavati da tagli e giacenze scartati dalle case di moda, caratteristica, quest’ultima, che accentua la sostenibilità dell’intero progetto. Ogni scampolo di tessuto genera una tiratura limitata di trench, che non sarà più replicata.

"Collaboriamo con industrie tessili che mettono a disposizione tutti i materiali avanzati dalle collezioni precedenti. Il risultato combina, dunque, la valorizzazione dell’economia circolare e la creazione di abiti e completi unici nel loro genere, lontani dai trend stagionali e prodotti esclusivamente su ordinazione", spiega il fotografo cesenate.

Essere sostenibili, per Onofri, significa prima di tutto scegliere di produrre poco e bene, evitando sprechi e magazzini zeppi di capi invenduti. "‘Avec le vent’ è il nostro modo di contrastare la deriva consumistica, ponendoci l’obiettivo di produrre abbigliamento in grado di durare nel tempo, realizzato da manodopera pagata regolarmente e in maniera equa, ricavato da materie prime di qualità ed ecosostenibili".