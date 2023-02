Un tuffo nel nostro passato "Così riportiamo alla luce la Cesena di una volta"

di Elide Giordani

"Cesena di una volta" ha fatto il botto: oltre 120mila visualizzazioni per una foto postata su Facebook il martedì grasso con i ragazzi cesenati del 1984 che si danno battaglia a colpi di farina. E’ la dimostrazione che il fascino del "come eravamo" non molla. Lo provano anche tutti gli altri successi registrati in questi anni (dieci dalla nascita) dall’associazione che porta alla ribalta foto e storie della Cesena che fu: un sito internet che per alcune foto registra fino a duemila visite in un giorno, un profilo Facebook con oltre 20 mila followers, un account su Instagram con 7 mila sostenitori, tre volumi stampati con un centinaio di foto inedite. Il terzo della trilogia (Il Ponte Vecchio editore) si presenta oggi alle 17,30 alla libreria Giunti. Sul banco dei relatori due dei cesenati che insieme a Stefano Bernardeschi hanno dato il via all’operazione del recupero dei ricordi, ossia Bruno Giordano e Lorenzo Pieri. Benché presi da altre occupazioni i tre tengono duro e chissà cosa riusciranno ancora a tirare fuori dai cassetti dei cesenati. Bruno Giordano, è questo il punto forte della vostra associazione?

"Il nostro obiettivo è quello di interessare più persone possibile e renderle partecipi della nostra attività. Una spirito di condivisione che punta anche alla divulgazione della nostra storia cittadina. I social network ci hanno dato una bella mano"

La immaginavate questa grande attenzione di pubblico quando avete iniziato?

"No. Le oltre 120 mila visite per i ragazzi del 1984 che festeggiano l’ultimo giorno di carnevale ci ha grandemente galvanizzato. E che dire dei 320 commenti alla medesima foto? Un successo che corona i nostri dieci anni di lavoro. Sono numeri che vanno ben oltre la nostra città".

Le storie che raccogliete sono rivoli di cronaca che forse andrebbero perdute, come vi arrivano?

"Cerchiamo di cogliere le sollecitazioni che ci giungono da chi ci segue. Per esempio, nel terzo volume c’è uno scritto sulla storia dell’ex mulino di via Fattiboni. Da tempo c’erano decine di persone che ci chiedevano ragguagli sulle vicende che ne fanno, ancora oggi, un rudere pur in una zona d’eccellenza della città".

Quello che si presenta oggi sarà davvero, come anticipato, l’ultimo prodotto che avete intenzione di dare alle stampe?

"Ci siamo confrontati con l’editore del Ponte Vecchio, Marzio Casalini, e possiamo anticipare che ci saranno novità".

Cosa pensate di scovare ancora?

"Posso garantire che c’è ancora tanto in giro. Abbiamo in paniere molte storie interessanti". Che evoluzione intravvedete per la vostra associazione? "Stiamo mettendo a punto un piano strategico con alcuni dei nostri collaboratori per altri progetti. Ci parrebbe utile che anche il Comune potesse avvalersi in qualche modo di questa platea attiva che si è formata negli anni".