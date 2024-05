Un tuffo nel passato con la Mostrascambio

Domani mattina all’alba apre la 70esima edizione della Mostrascambio di auto-moto e cose del passato. L’inaugurazione sarà alle 10 con il taglio del nastro della sindaca Letizia Bisacchi. La manifestazione, nata nel 1988, è uno degli appuntamenti per collezionisti e appassionati fra i più conosciuti in Italia e che richiama sempre migliaia di visitatori anche da altre Regioni. Per due giorni le strade del centro di Gambettola sono occupate dai banchi degli espositori carichi di oggetti di vario genere come: vecchie radio, grammofoni, divise militari e residuati bellici, bronzi, targhe, ceramiche, porcellane, bambole, orologi, lampadari, mobili, pezzi di ricambio per auto e moto d’epoca e poi tantissimi vecchi utensili di cucina e attrezzi del mondo rurale. La Mostrascambio di Gambettola piace perché è un po’ rassegna specializzata ma anche un po’ sagra paesana dove anche i bambini s’improvvisano commercianti e vendono i loro giochi e le cose di mamma e papà, dove per le strade l’odore della naftalina degli indumenti e quello dell’olio esausto dei motori si mischia con quello della piadina.

Per i bar, pizzerie, gelaterie e negozi del centro i due giorni di Mostrascambio sono un toccasana per tirare su il bilancio economico, piccoli disagi per i residenti che non potranno lasciare le auto in strada. In questa 70esima edizione saranno 800 gli espositori, provenienti da ogni parte d’Italia e alcuni provenienti dai paesi dell’Est.

Fra tutti gli espositori merita un accenno il banco allestito dal Lions Club Rubicone in Piazza Cavour, che propone oggetti validi donati dagli stessi soci; il banco del Lions si distingue per le finalità di solidarietà, infatti il ricavato sarà destinato a sostenere le persone in difficoltà e le famiglie bisognose. "L’obiettivo del Lions Club Rubicone – spiega il presidente Elvis Bianchi – è quello di diffondere speranza, conforto e gioia nelle persone che lottano con difficoltà e si trovano in uno stato di disagio. Ogni donazione che raccogliamo sarà destinata per fornire cure mediche, supporto psicologico e conforto materiale a chi è in difficoltà". Il club Rubicone del Lions è stato fondato nel 1975 da un gruppo di persone determinate a fare iniziative di bene nella comunità locale. Il prossimo anno 2025, sotto la presidenza del gambettolese Elvis Bianchi, il club compirà 50 anni di servizio continuativo e di dedizione alla causa umanitaria.

Vincenzo D’Altri