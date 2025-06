Un tuffo nell’archeologia. A passeggio tra piazza Aguselli e gli scavi di palazzo Roverella

Alla scoperta dell’archeologia. Un’anteprima assoluta, che si concentrerà su aspetti inediti e curiosi, in occasione della festa di San Giovanni. Domenica prossima la soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio svelerà quanto emerso nell’ambito dei lavori di Rigenerazione urbana di palazzo Roverella e piazza Aguselli. Nell’ambito dei lavori di rigenerazione urbana in questi siti, è emerso un ulteriore spaccato dell’antica vita dei cesenati, ricostruibile attraverso i resti e gli oggetti di uso quotidiano risparmiati dalle numerose trasformazioni che hanno interessato il centro storico nei secoli successivi. Per condividere le nuove conoscenze, la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e il Comune di Cesena propongono un incontro aperto a cittadini e visitatori dal titolo ‘Del grano e di altre storie. Anteprime archeologiche per la rigenerazione del Roverella’. I partecipanti saranno accompagnati dai progettisti, dall’archeologa della Soprintendenza Romina Pirraglia e da Melissa Della Casa di Phoenix in un breve percorso pensato per raccontare i ritrovamenti archeologici più significativi emersi nel 2024 e 2025.

Il percorso si articolerà in due tappe principali: si comincerà da piazza Aguselli e dintorni dove verranno illustrati i lavori in corso e le scoperte archeologiche, in particolare le pavimentazioni antiche e le fosse da grano rinvenute all’interno di palazzo Roverella. Poi gruppi si sposteranno in via Dandini dove avrà luogo la seconda tappa dedicata ai ritrovamenti legati a un’antica chiesa trecentesca. Gli scavi effettuati hanno consentito di ricostruirne il perimetro originario offrendo uno spaccato significativo sulla storia religiosa e architettonica della zona. L’evento si svolgerà domenica mattina, in tre distinti turni: alle 9, alle 10 e alle 11. Partecipazione senza prenotazione. Ritrovo in piazza Aguselli. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Gruppo Archeologico Cesenate ‘Giorgio Albano’.