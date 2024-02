Un turismo d’eccellenza: "Ed ecco la riconferma"

Il comune di Bagno di Romagna consolida la sua vetrina d’eccellenza turistica e termale, ambientale e per l’accoglienza di qualità, con il riconoscimento (di nuovo) della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Bagno rappresenta la località della Valle del Savio col maggior numero di presenze turistiche e di strutture ricettive (tra esse, anche 4 hotel a quattro stelle) attorniata, altresì, da un vasto territorio fitto di boschi e foreste fra le più meglio conservate in Europa. Un territorio che si sviluppa in buona parte anche nello straordinario ambiente naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che racchiude anche la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, patrimonio dell’Umanità Unesco. Alla Bit(Borsa Internazionale del Turismo), che ha avuto luogo a Milano nei giorni scorsi, è stata dunque confermata per altri tre anni a Bagno la certificazione del Tci per la Bandiera Arancione, ottenuta la prima volta già qualche decennio fa.

"Questo riconoscimento è stato assegnato a 281 Comuni in Italia, quindi solo l’8% dei richiedenti totali – rendono noto il sindaco Marco Baccini e l’assessore al Turismo Francesco Ricci –. È un circuito promozionale importante, che ci dà visibilità sulla guida Tci acquistata ogni anno da migliaia di appassionati. Un circuito con cui la collaborazione ha portato negli ultimi cinque anni il nostro territorio su importantissime testate, canali social, tv e radio, in un piano di comunicazione integrato di alto livello. Viviamo un territorio fantastico. Da preservare e far conoscere sempre di più".

Gilberto Mosconi