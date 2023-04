Un vademecum per prendersi cura delle colonie feline

I gatti nella città vivono in gruppi definiti colonie feline, e per garantire il loro benessere il Comune ha realizzato un vademecum. Sono 242 le colonie feline censite sul territorio comunale di Cesena per un totale di oltre 2300 gatti. È il dato che emerge dall’analisi curata dal Settore comunale ’Tutela Ambiente e Territorio’ che ha redatto un vademecum destinato ai referenti di colonia con le disposizioni principali previste dalla normativa vigente, e con tutte le modalità atte a garantire il benessere animale (https:www.comune.cesena.fc.itanimalidacompagnia). Al fine di prevenire il randagismo felino, il Comune tutela le colonie, costituite da gatti che vivono in libertà sul territorio e che, dopo essere stati censiti, vengono sottoposti alla sterilizzazione eseguita dal servizio veterinario dell’Asl. Nel 2022 sono stati sterilizzati 115 gatti delle colonie feline, a fronte dei 128 dell’anno precedente.

"Il benessere animale – commenta l’assessora alle politiche ambientali Francesca Lucchi – è un tema molto importante che sta a cuore ai cesenati e a cui prestiamo particolare attenzione attraverso azioni di gestione, tutela e sterilizzazione. Con questo nuovo Vademecum intendiamo fornire indicazioni concrete e corrette che rispondono ai bisogni degli animali e attraverso cui vogliamo sostenere il prezioso lavoro svolto dai volontari. Spesso accade che i cittadini segnalino la presenza di gatti per strada, nelle aree verdi o nel giardino di casa, ma non conoscono la procedura da seguire anche in riferimento alle attività di accudimento e gestione degli animali". "In relazione alle colonie regolarmente istituite – prosegue l’Assessora – i nostri uffici sono in contatto con un referente di colonia che assolve ad una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l’alimentazione dei gatti, lo stato igienico dell’area di somministrazione. Inoltre, in prossimità delle strade più trafficate dove sono presenti colonie censite, abbiamo installato apposita cartellonistica stradale con lo scopo di tutelare e salvaguardare i felini di colonia". A seguito di segnalazioni relative alla presenza di gatti randagi, il personale comunale effettua un sopralluogo per verificare i requisiti e procedere con il censimento del ’punto di alimentazione autorizzato’. I gatti che vivono in libertà sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli. In caso di inottemperanza del Codice di Convivenza civile del Comune, è prevista una sanzione compresa da 25 euro a 500 euro.