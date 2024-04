Un viaggio alla scoperta di ’Meravigliose creature’

Il pianeta Terra è in larga parte inesplorato e sconosciuto, popolato da "Meravigliose creature", animali e vegetali, che è possibile ’incontrare’ oggi alle 17, nell’Aula Magna della Malatestiana. Meraviglie che il cesenate Stefano Mazzotti, zoologo, divulgatore scientifico, docente di Didattica della Biologia e di Biologia evoluzionistica all’Università di Ferrara e direttore del Museo civico di Storia naturale di Ferrara ha inserito nel suo più recente libro che dà il titolo alla relazione, da lui stesso fotografate nel corso di spedizioni scientifiche nei posti più suggestivi del mondo: dalle foreste della Birmania, agli intricati sentieri della Papua Nuova Guinea, dagli abissi degli Oceani alle sommità arboree delle foreste tropicali montane delle Ande. La materia è affascinante e Mazzotti sa raccontarla, in dialogo con Caterina Visco con letture a cura di Alberto Antolini, stimolando quella coscienza ambientalista che dovrebbe spingerci a preservare la biodiversità e a garantire la sopravvivenza della Terra. La presentazione, organizzata dalla società Dante Alighieri con la Biblioteca Malatestiana, è a ingresso libero.

Professor Mazzotti, che senso dare all’aggettivo meravigliose?

"Non quello con cui noi umani interpretiamo i canoni di bellezza, anche se ci sono specie per noi esteticamente meravigliose. Meravigliosa è la capacità di adattamento degli organismi viventi, frutto di miliardi di anni di evoluzione, anche ad habitat tra i più inospitali: il polpo Dumbo ad esempio, può vivere fino a 4mila metri di profondità del mare resistendo all’enorme pressione dell’acqua. Dall’osservazione di tante specie nascono invenzioni applicate alla Medicina, all’Ingegneria".

Quanto conosciamo del nostro pianeta?

"Crediamo molto, tanto da cercare nuove forme di vita in altri pianeti. Lavori scientifici recenti affermano invece che conosciamo circa il 91 per cento delle specie che vivono nei mari, ma ci sfugge l’86 per cento delle terre dei continenti emersi. Dei funghi sono note solo 70mila specie sui 2-6 milioni stimati; dei batteri l’1 per mille del probabile totale. Si scoprono migliaia di esemplari e altri si estingueranno prima che l’uomo possa scoprirli".

Sono nostre le principali responsabilità?

"Stiamo cambiando il pianeta con un tasso di distruzione velocissimo. Non pensiamo che grazie all’impollinazione da parte di api e bombi ricaviamo buona parte della nostra alimentazione. C’è poi il problema delle specie aliene, come il granchio blu delle Galapagos che compromette in maniera significativa l’ecosistema che qui colonizza. È di questi giorni l’allarme destato dalla zanzara ‘dengue’ portatrice di un virus e la cui presenza alle nostre latitudini si deve a spostamenti di merci e di persone".

Tuttavia c’è maggiore consapevolezza dei cambiamenti climatici.

"È un problema sentito che incide anche sulla scomparsa di piante e di animali, ma si parla meno della perdita della biodiversità. Progetti europei hanno reintrodotto mammiferi come la lince, il lupo, la lontra, il castoro, ma è necessario salvaguardare i grandi territori dov’è concentrata la biodiversità: è l’intimo rapporto fra le specie, la minuta differenziazione della genetica delle popolazioni, degli stratagemmi comportamentali, delle ‘infinite forme bellissime’, che determinano l’assoluto valore scientifico, culturale, estetico e di risorse insostituibili".