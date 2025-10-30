Emergenza casa

Un viaggio col Lazzanni Trio questa sera al Jazzamore
30 ott 2025
REDAZIONE CESENA
Un viaggio col Lazzanni Trio questa sera al Jazzamore

Questa sera il palco del Jazzamore ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale: il concerto del Lazzanni Trio, una formazione che unisce tecnica, eleganza e un groove inconfondibile. Il trio è composto da grandi protagonisti della scena jazz italiana, accomunati da carriere ricchissime di esperienze e collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale.

Il progetto “Lazzanni Trio” nasce dall’incontro tra tre musicisti che hanno condiviso palchi e studi con nomi come Raphael Gualazzi, Vinicio Capossela, Luciano Pavarotti, Fabio Concato, Negramaro, Mirko Casadei, e con artisti internazionali del calibro di Gloria Gaynor, Gipsy Kings, Ami Stewart, oltre a numerose collaborazioni con grandi protagonisti del jazz come Renato Sellani, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Sherman Irby, Bobby McFerrin, Bruce Forman e molti altri.

La loro musica attraversa generi e linguaggi, fondendo la grande tradizione del jazz con influenze funk e latin, superando ogni barriera stilistica. Il concerto propone una rilettura personale di celebri temi e composizioni originali, reinterpretati con gioco, energia e imprevedibilità, tratti distintivi di questo eclettico e affermato trio.

Ingresso 5euro, info e prenotazioni allo 0547.1796794.

