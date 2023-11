Un viaggio in ’Undici giornate particolari’

di Raffaella Candoli

"Undici giornate particolari nella storia di Cesena", presentate al pubblico con la capacità narrativa riconosciuta a Franco Spazzoli nei tanti incontri pubblici e nelle visite guidate alla conoscenza della città. Da lunedì alle 17, lo studioso, autore di testi e ricerche storiche, guida una rassegna di appuntamenti nella Sala lignea della Malatestiana, promosse da Auser aps e dall’assessorato alla Cultura. "L’obbiettivo - spiega Luciano Bigi presidente Auser -, è quello di divulgare ad un pubblico non di esperti, ma di residenti e amanti e della città, la conoscenza della sua storia, attraverso una narrazione accattivante, accompagnata dalla proiezione di immagini e incentrata su alcune delle giornate più significative". Conferma l’assessore Carlo Verona che "tra gli abitanti si registra un forte interesse a conoscere avvenimenti passati per scoprire e capire Cesena e iniziative come questa del andrebbero portate nelle scuole i cui programmi non contemplano aspetti locali, ma solo grandi eventi della Storia".

Spazzoli partirà nel suo excursus dalla fatidica data del 10 gennaio 49 a.C. quando "Cesare passa il Rubicone", per giungere, con grandi salti temporali, al 20 ottobre 1944 giorno della Liberazione, il giorno in cui termina l’occupazione nazifascista (ultimo appuntamento lunedì 8 aprile). "Cesena, pur essendo una città di provincia – commenta Spazzoli – è stata al centro di eventi e personaggi straordinari: dai Malatesta a Leonardo, da Cesare Borgia a Lucrezia a Giacomo Casanova a Renato Serra, dai papi agli antipapi, ed è ricca di edifici e monumenti di grande bellezza". Non mancheranno approfondimenti su aspetti meno noti, "misteriosi" come quelli relativi alla figura di Candidiano, primo cesenate della storia, raffigurato nei medaglioni del salone d’onore di palazzo Albornoz, alto dignitario della corte imperiale di Ravenna e consigliere di Galla Placidia (se ne parlerà il 20 novembre); alla "torre bizantina" della Cesena alto medievale, oggi inglobata tra i palazzi del centro storico (4 dicembre); Lunedì 5 febbraio al centro della narrazione sarà l’arte magica e amatoria di Giacomo Casanova che il 28 agosto 1749 soggiornò in città, qui chiamato a rinvenire un tesoro sotterrato nelle cantine di una casa in zona "maceri", che non trovò, incontrando in compenso uno dei pochi amori autentici della sua vita. Attingendo da varie fonti, dal Caos di Fantaguzzi al diario del sacerdote don Leo Bagnoli, Franco Spazzoli affronta il 18 dicembre il drammatico Sacco dei Bretoni, la Biblioteca Malatestiana (8 gennaio 2024); la conquista di Cesena da parte di Cesare Borgia (22 gennaio). Nell’"anno chiaramontiano" lunedì 19 febbraio, la narrazione, anche attraverso le parole del cronista Mauro Guidi, della venuta di Pio VII a Cesena dopo la prigionia napoleonica, il 4 marzo l’omicidio di Pio Battistini; il 18 marzo I funerali di Renato Serra.