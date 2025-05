Un viaggio spirituale nel cuore della Romagna

Il coinvolgente richiamo del Giubileo si snoda anche tra i borghi incastonati lungo ’I Percorsi del Savio’. In questo anno giubilare, la DMC-Destination Management Company-I Percorsi del Savio, che promuove il turismo di Vallata, organizza visite guidate pensate per offrire a visitatori, pellegrini e appassionati un vero e proprio viaggio spirituale nel cuore della Romagna, tra chiese giubilari, antiche pievi, cattedrali, santuari, conventi, abbazie. Si potranno così visitare le antiche pievi di Mercato Saraceno, la basilica benedettina di Santa Maria del Monte di Cesena, l’eremo di Sant’Alberico di Capanne di Verghereto, il santuario della Madonna di Corzano, le chiese di San Piero, e altri luoghi di interesse turistico e religioso, in un calendario di appuntamenti modulati fino al mese di ottobre.

Domenica 8 giugno, sono due le visite guidate in programma. La prima a San Piero in Bagno, dalle 9. Le due chiese giubilari dedicate a San Pietro in Vincoli e a San Francesco costituiranno il punto di partenza per percorrere la tradizionale passeggiata-pellegrinaggio da San Piero a Corzano, lungo la mulattiera con le stazioni della Via Crucis. Il ritrovo è alle 8.45 di fronte alla chiesa di San Francesco, via Marconi, 3, a San Piero.

La seconda visita guidata è in programma per il tardo pomeriggio sempre di domenica 8 giugno. Si andrà alla scoperta di due importanti chiese di Mercato, in un’escursione lungo il percorso che va dall’antico abitato di San Damiano fino alla rupe di Monte Sasso, con la chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Partenza alle 17, ritrovo presso la pieve dei santi Cosma e Damiano alle 16.45. Informazioni: Iat, Cesena (0547/356327).

gi. mo.