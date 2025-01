Un viaggio tra le galassie con l’astrofilo Mirco Villi

Mirco Villi, autorevole astrofilo cesenaticense con oltre 40 anni di esperienza nella divulgazione astronomica, è l’ospite della quarta puntata di "PodcArt", il primo podcast dedicato alle storie e ai personaggi di Cesenatico in programma lunedì alle 21, all’Art Mbt di viale Carducci. Autore del libro "Un milione di galassie - La vita di un astrofilo attraverso storie ed esplosioni stellari", Villi, 63 anni, è relatore in numerose conferenze e congressi ed organizzatore di fiere astronomiche e meeting,si occupa da oltre trent’anni di ricerca di supernova e extragalattiche. Lo studioso, fra le tante iniziative, nel 2007 l’International Astronomical Union gli ha intitolato l’asteroide numero 34717. La ricerca di supernovae extragalattiche è fra quelle attività che hanno dato maggiori soddisfazioni agli astrofili, raggiungendo in molti casi risultati sorprendenti e utili per la comunità scientifica internazionale. Sebbene si tratti di un settore dell’astronomia ormai sopraffatto dai programmi di ricerca professionali, talvolta il dilettante riesce ancora a dare il proprio contributo. Mirco Villi, forte di oltre 30 anni di esperienza in questo settore, racconterà la sua storia e come è giunto a dedicarsi totalmente alle supernovae. Durante la puntata, illustrerà tutti i passaggi che hanno condotto all’organizzazione di un vero e proprio programma di ricerca amatoriale, approfondendo il tema delle supernovae storiche e della loro classificazione. "PodCart" nasce da un’idea di Massimiliano Baldacci Torroni ed Ivan Mazzucchelli, titolari dell’Art Mbt.

g.m.