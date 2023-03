Un villaggio rurale romagnolo con piante autoctone accessibile anche ai portatori di handicap

Tante sono le iniziative in cantiere di cui il presidente del quartiere Rubicone, Mario Picone, ha parlato agli studenti: da quello sulla storia locale del fiume Rubicone attraversato da Giulio Cesare nel 49 a.C. alla creazione di un villaggio rurale romagnolo, un luogo ecosostenibile che possa ospitare esclusivamente piante autoctone e che risulti accessibile a tutti, anche ai portatori di handicap.

Il presidente ha sottolineato l’importanza dell’utilizzo delle biciclette che potrebbero anche sviluppare energia per il campeggio, in cui non sarà consentito l’accesso ad auto, camper e ciclomotori.

"Se anche le aziende agricole, vinicole e olearie - ha concluso Picone - saranno presenti e disponibili a sostenere il progetto e gli eventi in cantiere saranno valorizzate le attività economiche, ma anche tutti i punti di interesse culturale della zona: la Chiesa di San Tommaso e quella di Calisese, la Pieve Romanica, il Seminario Bastioni, l’oratorio di Madonna dell’Olivo, l’antica chiesetta di Casale e il quadro della Madonna della Pera nella chiesa di Carpineta".

"In definitiva, portando avanti questa indagine - ha osservato Lia - noi ragazzi abbiamo capito di essere fieri del territorio in cui viviamo perché anche le zone meno conosciute sono ricche di storia e fascino e abbiamo compreso quanto sia importante confrontarsi con la politica per cominciare a interessarci delle questioni del nostro tempo".

Gli alunni della III M della scuola di Via Pascoli di Calisese: Bagnoli Aurora, Baldiserri Giuseppe, Casalboni Enrico, Casalboni Lia, Ceccarelli Carlotta, Centurioni Alessandro, Cesareo Andrea, Desimone Alessia, Di Benedetto Sharon, Dodaj Gilberto, Fabbri Federico, Faedi Elisa, Fesani Emma, Gardi Giovanni, Getti Oleg, Guidazzi Martino, Margherita Alex, Mazzotti Virginia, Menna Noemi, Piraccini Caterina, Pollini Federico, Rapolla Viola, Sacchetti Martina, Spinozzi Luca.

Docente: Prof. Gianluca Liardo