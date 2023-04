Un webinar sulla sostenibilità energetica

"Sostenibilità energetica, risparmio, efficienza energetica, autoproduzione, energie rinnovabili e comunità energetiche”. Le nuove frontiere nell’approccio da parte delle imprese alle risorse energetiche sostenibili, in termine di produzione e acquisizione, è il tema dell’incontro online programmato da Confartigianato Federimpresa Cesena per oggialle 17. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo “I mercoledì della sostenibilità”, una serie di webinar ideati per accompagnare le imprese territoriali nell’acquisizione di sempre maggiori buone prassi per coniugare lo sviluppo e la crescita al valore della sostenibilità. “Energia e sostenibilità - mette in luce il Gruppo di Presidenza Confartigianato Cesena - sono oggi più che mai al centro dell’attenzione, e le politiche dei governi cercano di sperimentare possibili strade per uscire da questa crisi. Ma a che punto siamo in Italia e nel nostro territorio? Sarà possibile scoprirlo insieme durante il webinar con gli interventi di Paolo Gabelli, responsabile Energia e Multiutilities Confartigianato Cesena e Claudio Alessandrini (nella foto) amministratore delegato Alpha Progetti srl. Per Confartigianato Cesena la sostenibilità è il tema centrale della propria agenda di lavoro per il 2023. La sostenibilità energetica è un tassello centrale su cui lavorare”. “Ci sono segnali positivi in tal senso - prosegue Confartigianato Cesena - se è vero che dalla indagine realizzata da Confartigianato cesenate su 200 imprese è emerso che oltre sei imprese su dieci hanno inserito i pannelli fotovoltaici. Ma occorre procedere nella semina di un terreno propizio ad accogliere le sfide della sostenibilità. Più in generale il rialzo dei costi ha imposto e sta imponendo forme diverse di ricorso alle forme di energia, privilegiando quelle sostenibili. Nel solco di una sempre maggiore, e non rimandabile, attenzione alla sostenibilità e all’ambiente, perseguimento di risparmio energetico e diminuzione dell’inquinamento – ma anche tutela del territorio, sviluppo di asset innovativi e sostegno del tessuto produttivo – Confartigianato Cesena ha inoltre avviato da tempo un percorso di studio e progettualità per approfondire le tematiche collegate alle comunità energetiche e nel corso del webinar verranno illustra le modalità per concretizzare l’obiettivo”.