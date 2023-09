Un weekend a tutto volume al Cafè degli Artisti

La musica rock tiene caldo il lungomare di Cesenatico nel primo fine settimana di settembre. L’appuntamento questa sera è al Cafè degli Artisti, il locale di viale Carducci frequentato da bikers e rockettari, dove in consolle salirà dj Wello, per un appuntamento che spazia dal rock all’hard rock, dal Punk al Grunge, passando anche per i successi degli anni 80. Domani alle 18 si terrà il concerto dei Metallica Experience, per un evento che ad alto voltaggio.