Un weekend dedicato alla canapa a Gambettola

Oggi e domani a Gambettola c’è il Canapa Street Festival, tradizionale appuntamento autunnale con l’antica fiera e la mostra mercato delle tipicità romagnole. Nelle sale del Centro Fellini, in Municipio e per le strade tante le esposizioni dedicate alla canapa, alle sue lavorazioni e all’artigianato locale in genere, con mostre e laboratori, non mancheranno presentazioni di libri e momenti dedicati alla degustazione di prodotti a base di canapa. In Piazza II Risorgimento i bambini e i loro genitori della Scuola Primaria proporranno mercatino alimentare.