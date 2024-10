Un weekend di musica al Noi Lounge Club

Sul lungomare di Cesenatico prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata dal Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera, alle 22, sul palco si esibiranno dal vivo Pier Foschi batteria e voce, Mecco Guidi alle tastiere, Maurizio Piancastelli flicorno e tastiere, e Mattia Cappelli al sax tenore. Michael Jackson Reworked, questo il titolo dello spettacolo, è centrato sulle atmosfere dei brani più famosi di Michael Jackson, create da un quartetto d’eccezione. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci.

La rassegna al Noi Lounge Music Club proseguirà domani, sempre alle 22, con il concerto dei Miscellanea Beat, il duo formato da Gionata Costa, noto violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo, e Massimo Marches, chitarrista e cantante con una lunga esperienza a fianco di molti artisti della scena musicale. Nonostante la formula possa ricondurre ad un immaginario tipicamente "unplugged", la versatilità e la ricerca timbrica del duo, anche attraverso l’utilizzo di effetti ed elettronica, restituiscono un sound del tutto personale e una performance live di grande impatto sonoro. Partendo da "Within the Beatles" , passando per "Powerfluo-acoustic 80s", album tributo al pop degli anni Ottanta, è imminente la pubblicazione di un terzo lavoro, già proposto dal vivo in questi ultimi anni, "Raccolta Indifferenziata", con una selezione di classici dal canzoniere italiano, contenente anche brani originali. L’ingresso per assistere a questo spettacolo costa 21 euro inclusa una consumazione.

Domenica pomeriggio, a partire dalle 17, inizierà invece una nuova rassegna pomeridiana dal titolo KaraOcktel, con i Montefiori Cocktail che invitano il pubblico a salire sul palco e cantare le canzoni preferite. È un format innovativo, per divertirsi assieme ad un duo romagnolo, icona di quello che è stato definito il movimento musicale Lounge internazionale. Grandi ispiratori di exotique nell’anno della sua nascita nel 2001, i Montefiori Cocktail da allora rimangono il riferimento indiscusso per tutto ciò che ha quel gusto exotico, tipicamente italiano capace di affollare i club di tutto il mondo da più di vent’anni.

Per i ’Lunedì d’autore’ invece, sempre al Noi Lounge, spazio a Marco Stambazzi e alla sua ’La società Norrena’. Appuntamento alle 21.

Giacomo Mascellani