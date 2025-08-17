Una 28enne milanese eletta ‘Miss Mamma Camping’

Grande successo al Camping Villaggio Rubicone di Savignano Mare per la elezione di "Miss Mamma Camping". Dodici le concorrenti in gara che hanno effettuato tre sfilate: sportiva, costume da bagno e abito da sera. La giuria era formata da Nicola Dellapasqua sindaco di Savignano sul Rubicone, da Lucia Grotti rappresentante del settore mangeriale del Camping Villaggio Rubicone e dal nostro corrispondente Ermanno Pasolini. Miss Mamma Camping Rubicone è stata eletta Alessia Sepolvere 28 anni di Riozzo di Milano convivente con Riccardo Cocuzza, 1 figlia Mariasole di 8 mesi. Alessia fa l’impiegata e per il secondo anno consecutivo, con una giuria tutta diversa dal 2024. Ha detto Alessia Sepolvere: "Sono oltre 20 anni che vengo in vacanza al Camping Villaggio Rubicone, prima con i miei genitori e ora con la mia bimba e il mio compagno. Qui c’è molto divertimento, una grande animazione e non ci si annoia mai. Il mio piatto preferito sono le lasagne al forno e anche a casa mi piace cucinarle. Ogni anno resto in vacanza due o tre settimane e qui sto benissimo". Le tre sfilate sono state animate dal cast artistico di "First animazione" coordinato da Angelo Vaccaro e composto da ballerini e cantanti professionisti: Vittorio Schiavone, Adriano Voltini, Cinzia Carreri, Eleonora Truccolo, Manuel Teggi, Gaia Ciani, Samuele Izzo, Francesca Negrini e Beatrice Burelli.