Una baby gang dietro ai furti in spiaggia

C’è una gang che ha preso di mira gli stabilimenti balneari. All’indomani della notizia del colpo messo a segno al Bagno Conti, dove addirittura i ladri avevano rubato anche un furgone di proprietà della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, si alza il coperchio su tanti furti compiuti su questa spiaggia. Il dito è puntato su una banda di giovani che frequenta i Giardini al Mare, sarebbero magrebini e hanno l’abitudine di indossare delle felpe con il cappuccio, che consente loro di coprire anche il volto. Siamo in una zona sorvegliata da decine di telecamere a raggi infrarossi collocate ovunque e con molti stabilimenti balneari che a loro volta sono dotati di telecamere private, quindi le persone che stanno letteralmente rastrellando e scassinando la spiaggia del centro di Cesenatico, si vedono. C’è tanta rabbia e tanto senso di impotenza fra gli operatori balneari, perchè questi ladri agiscono in sfregio alle proprietà altrui. Nella maggior parte dei casi per mettersi in tasca qualche euro dal fondo cassa e rubare delle bottiglie di alcolici, nonostante molti provengano da famiglie la cui fede proibisce l’assunzione di alcol, questi ladruncoli fanno danni ingenti.

"Siamo stati assaltati da persone ignobili – dice il proprietario di un bagno che non vuole pubblicare il nome perchè teme ritorsioni – dei giovani balordi che rubano qualsiasi cosa, scassinano portoni e vetrate, spaccano le porte con dei piedi di porco e si ubriacano mentre rubano, scolandosi delle bottiglie intere di superalcolici. Per rubare pochi euro dalle gettoniere delle docce, nella mia azienda hanno fatto danni per 12mila euro". L’ultimo furto al Bagno Conti poteva finire in tragedia, perchè i ladri ubriachi dopo aver bevuto cinque bottiglie di superalcolici hanno rubato un furgone con il quale avrebbero potuto far del male a delle altre persone in caso di incidente. Insomma c’è da tenere gli occhi aperti e le orecchie dritte, magari guardando bene le immagini delle telecamere, perchè di notte, in questo periodo, ai Giardini al Mare trovi soltanto queste bande.

Nel giro di pochi giorni sono una dozzina gli stabilimenti balneari visitati dai ladri. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, crede nel lavoro delle forze dell’ordine: "Tutti gli episodi di furto sono stati denunciati ed i carabinieri stanno seguendo i casi, dove potrebbe esserci la stessa mano, visto che il modo in cui hanno agito i malviventi ha tanti aspetti comuni in tutti i colpi e le spaccate. La presenza delle telecamere purtroppo non ferma le scorribande della gang, ma sicuramente sarà utile per identificare i colpevoli".

Giacomo Mascellani