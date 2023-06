Una Bancarella di autori I 6 finalisti stasera in città

di Elide Giordani

La grande letteratura tiene campo a Cesena anche quest’anno. I sei scrittori finalisti del premio nazionale Bancarella (alla sua 71esima edizione) fanno tappa in città - come da 21 anni a questa parte - per ritirare il Premio Selezione Bancarella attribuito alla sestina selezionata dai librai indipendenti di Pontremoli, in Lunigiana, dove il 16 luglio è in programma la sfida finale per il podio. Un riconoscimento che nella sua lunga storia ha visto in lizza scrittori di respiro internazionale. Come ogni anno la serata, molto attesa e partecipata in città, è proposta e organizzata dalla Confesercenti di Ravenna-Cesena e Regionale, in collaborazione con il Comune di Cesena, grazie all’impegno di Maria Luisa Pieri. L’appuntamento è per questa sera alle 20,45 nel chiostro di San Francesco, ma è pronta l’Aula Magna della Malatestiana in caso di pioggia, che ogni previsione dà per certa.

Sarà, comunque, ancora una volta la festa della letteratura nelle su diverse sfaccettature. Composita e varia, come ad ogni edizione, la rosa dei libri selezionati. Tutti presenti gli autori. Si va da "L’anno delle parole ritrovate" di Bea Buozzi che trasforma in un racconto godibile un quotidiano problematico, quello del Covid, che tutti noi abbiamo vissuto tra paure, sogni, attese, a "Il quinto sigillo" di Davide Cossu che ci racconta una Firenze rinascimentale, dove imperversano le diatribe religiose del concilio ecumenico, bagnata dal sangue e con Leon Battista Alberti trasformato in detective d’eccezione. E ancora "Il re della memoria" del giornalista e disc jockey Massimo Cotto, un noir caratterizzato da un’atmosfera torbida e sensuale, decisamente atipico, senza indagini e poliziotti, che mette in scena il buio della mente e il potere distruttivo dei ricordi. Federica De Paolis porta il suo romanzo "Le distrazioni", intensissimo e con un finale straordinario e inatteso, che immerge il lettore nella vita di una coppia e nella paura più atroce per un genitore, il rapimento di un figlio. Francesca Giannone ne "La portalettere" racconta una storia di famiglia e di una donna orgogliosa che negli anni 3040 del ‘900 sceglie di vivere senza piegarsi alle leggi non scritte che imprigionano le donne. Nella sestina anche "Gaber" del giornalista Sandro Neri che regala ai lettori una biografia di Giorgio Gaber a vent’anni dalla morte che è anche un’analisi dettagliata ed appassionata dell’opera e della vita di un grande artista tra la fine degli anni ’50 e l’inizio del 2000.

Come ogni anno ci sarà anche l’attribuzione del premio "Cesena e le sue pagine" che per il 2023 va al giovane scrittore cesenate Francesco Zani. Onore al merito anche quest’anno agli sponsor che sostengono la serata: Credito Cooperativo Romagnolo, Conad, Formula Servizi, Romagna Iniziative e Confesercenti Emilia Romagna.