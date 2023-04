Una barella e una carrozzina per il ’Bufalini’

Due nuove attrezzature sono state donate da un privato cittadino al reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Bufalini. Si tratta di una barella e di una carrozzina. La barella è dotata di materassino idoneo per la prevenzione delle lesioni da pressione, ad altezza variabile e accessoriata con telecomando, staffa porta monitor, porta bombola ossigeno, bilancia pesa persone. Anche la carrozzina è attrezzata di tutti i complementi necessari a renderla ottimale alle necessità della tipologia di pazienti. Al donatore sono andate le espressioni di riconoscenza del dottor Buscaroli, direttore dell’unità operativa di Nefrologia e Dialisi di Forlì e Cesena e del dottor Lazzari, Direttore dell’Ospedale Bufalini. Attualmente a Cesena sono in trattamento 163 pazienti in Emodialisi e 14 pazienti in Dialisi peritoneale. Sono in follow up 107 trapiantati e circa 130 pazienti presso l’ambulatorio.