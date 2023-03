Una bussola e una pergamena per i diplomati delle superiori

Per tre sabati consecutivi, 4, 11 e 18 marzo, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’Istituto Superiore Marie Curie (Istituto Professionale Industria Artigianato Calzaturiero Abbigliamento, Istituto Tecnico Tecnologico Meccanica e Meccatronica, Liceo Scientifico, che hanno completato il ciclo di studi secondari superiori nell’anno scolastico 202122. L’evento è stato introdotto dal dirigente ingegnere Mauro Tosi che si è complimentato con i ragazzi per l’importante traguardo raggiunto e i nuovi percorsi da loro intrapresi. Agli studenti assieme al diploma è stata consegnata una bussola e una pergamena che riporta un aneddoto della vita di Albert Einstein: "Quando aveva 5 anni, Albert Einstein ricevette in dono una bussola. Fu allora che il mistero di quel "qualcosa" che fa muovere l’ago verso il Nord, mise in moto la sua curiosità e lo riempì della meraviglia e dello stupore che guidarono sempre tutta la sua vita. Che anche la tua vita possa essere orientata ad una curiosità infinita. Che la meraviglia e lo stupore guidino il tuo andare". Questo è l’augurio che Il dirigente e gli insegnanti hanno voluto trasferire ai ragazzi. La cerimonia si è conclusa con la foto di rito.

e.p.