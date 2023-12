Una campionessa del mondo al liceo

Una campionessa del mondo di kickboxing alle superiori di Cesenatico. E’ accaduto ieri mattina, quando ai cancelli dell’Istituto d’istruzione ’Leonardo da Vinci’ formato dal Liceo scientifico e delle scienze umane ’Enzo Ferrari’ e dall’Istituto tecnico economico ’Giovanni Agnelli’, si è presentata Elena Pantaleo, la campionessa europea e mondiale di Kickboxing. L’occasione è stata un incontro tenutosi al liceo, in cui si è parlato della lotta alla violenza sulle donne, dell’importanza di coniugare lo sport con lo studio ed il lavoro, e delle prospettive femminili per i percorsi da dirigente e manager. Sono temi di grande attualità e la campionessa Pantaleo, la quale è anche consigliera nazionale del Coni e funzionario dell’Ufficio del Processo in Cassazione, si è intrattenuta a lungo con le studentesse e gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto, le quali hanno avuto l’occasione di conoscere e trascorrere due ore con una donna che è riuscita ad imporsi a livello internazionale, per il suo talento in una disciplina sportiva tosta e fortemente competitiva, ma anche per la sua tenacia e una forma mentale maiuscola.

L’incontro è stato un successo, tant’è che erano oltre 150 le persone presenti. Il prof Tommaso Pirini è soddisfatto: "Abbiamo parlato di orientamento e dell’importanza di organizzarsi per riuscire a studiare e fare sport, ma anche del problema del doping e come affrontare le sconfitte superando lo scoramento, ma utilizzando gli errori per imparare".

Elena Pantaleo ha 27 anni, è originaria di Palermo, si è laureata in Giurispudenza con lode, ha conseguito un master in Geopolitica ed in carriera ha conquistato 3 titoli europei e 3 mondiali. Oggi lavora in Cassazione e ha un ruolo importante nello sport, nell’ambito del Coni e della nazionale azzurra. Nella vita di tutti i giorni, il suo impegno costante è caratterizzato da un forte ottimismo.

Giacomo Mascellani