Una carrozzina speciale per ‘Sofi’ Decisivo il contributo del Germoglio

di Maddalena De Franchis

Hanno appreso della gara di solidarietà per l’acquisto della carrozzina proprio dalle pagine del Carlino che, lo scorso settembre, aveva dedicato ampio spazio all’iniziativa di raccolta fondi avviata online dagli amici di Christian Mori, papà di Anna Sofia, ragazzina cesenate di 12 anni affetta da Sma (atrofia muscolare spinale). Lo ha raccontato lo stesso Denis Amadori, che ha voluto essere presente, in qualità di presidente della onlus ‘Il germoglio’, alla consegna della nuova carrozzina, avvenuta lunedì mattina nella sede del gruppo a San Vittore. Per l’acquisto del mezzo, particolarmente attrezzato e del valore di oltre 30mila euro, è stata cruciale la cospicua quota versata dalla onlus: la donazione ha permesso non soltanto di chiudere anzitempo la campagna di crowdfunding in rete, ma anche di acquistare la pedana necessaria per il trasporto della carrozzina sull’auto.

Ad accompagnare ‘Sofi’ c’erano il padre Christian, la mamma Stefania e una delle promotrici della raccolta fondi, la forlivese Sara Bertaccini. Sua l’idea del crowdfunding e delle cene benefiche sul territorio, organizzate, lo scorso autunno, assieme al marito Ettore Casadei e ad alcuni amici storici di Christian (tra cui il primario del reparto di Ginecologia e ostetricia al ‘Morgagni’ di Forlì, Luca Savelli, e la moglie Lucia Servadei). Per il papà di Anna Sofia è stata l’occasione per ringraziare i fratelli Amadori (alla consegna era presente anche Flavio) e quanti si sono adoperati, in città e non solo, per far sì che la raccolta andasse a buon fine. Non solo: Mori si è soffermato su quanto sia faticoso, per le famiglie dei bambini con disabilità, accedere, fra l’altro, a quei percorsi di fisioterapia e riabilitazione che, per loro, sarebbero estremamente importanti. "A livello nazionale ed europeo", ha detto, "le persone disabili, soprattutto i bambini e le bambine, sono semplicemente fuori dall’agenda politica. Se non ci si rassegna a farli vivere come vegetali, se ci si sforza di migliorare la loro inclusione e qualità della vita, si dev’essere consapevoli che le spese sono quasi interamente a carico dei familiari. Ben vengano, dunque, le iniziative solidali, perché sono costi difficili da sopportare anche per genitori che percepiscono ottimi stipendi".

"La donazione finalizzata all’acquisto della carrozzina è coerente con la mission della nostra onlus, nata nel 2017 per sostenere l’infanzia e, in particolare, i reparti romagnoli di Oncologia pediatrica", ha dichiarato Denis Amadori. ‘Il germoglio’ ha già finanziato la realizzazione, in collaborazione con l’associazione Arop, di una casa-famiglia adiacente al reparto di Rimini: un progetto del valore di 900mila euro, pensato per accogliere i genitori dei bambini affetti da malattie oncoematologiche, costretti spesso a lunghi e dispendiosi soggiorni lontano da casa. Ora, l’obiettivo è completare la ristrutturazione del day hospital: per raggiungerlo, il 21 giugno si terrà, alla Darsena del Sale di Cervia, una cena di beneficenza. Parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in precedenza Ministro per la famiglia e le disabilità.