Una casa di libri al parco Fornaci Marzocchi

All’interno del Parco Fornaci Marzocchi, in zona Vigne, i cesenati possono imbattersi in una casettina di legno dal tetto rosso che contiene tanti libri in cerca di lettori. Si tratta di una nuova postazione bookcrossing proposta all’interno di Con.te.sto, la rete bibliotecaria cittadina che fa capo alla Biblioteca Malatestiana, e donata al Comune da Round Table 3 Cesena con lo scopo di favorire la lettura e lo scambio di storie all’aperto, tra i fruitori del parco. Il bookcrossing consiste nel lasciare libri nell’ambiente naturale, compreso quello urbano, affinché possano essere ritrovati e letti da altri.