Una casa per le famiglie sfollate "Risposta all’emergenza abitativa"

di Elide Giordani

C’è una prima riposta di Comune e Acer per le famiglie, già in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e seguite dai Servizi Sociali, la cui casa è stata devastata dall’alluvione del 16 maggio. Per il momento si tratta di otto abitazioni destinate a otto nuclei familiari per un totale di 25 persone. Le otto abitazioni, di proprietà di Erp, sono ubicate in via di via De Sica, viale Matteotti, piazzetta Saladini, via Marandola, via Faccini e piazza Pasolini. Chi andrà ad occuparle - persone che fino all’esondazione del Savio hanno abitato case in affitto tra vie Tunisi, Gramsci, Roversano, Rovescio ed ex Tiro a Segno - dopo il dramma dell’abitazione invasa dall’acqua e dal fango, ha peregrinato fra amici, parenti e istituzioni religiose. Oltre 45 giorni di attesa per una situazione più stabile e dignitosa che ha portato la giunta comunale ad una misura straordinaria. "La celerità dei nostri uffici e la collaborazione di Acer - commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la Famiglia Carmelina Labruzzo - sono state determinanti. Le otto famiglie pronte a traslocale nelle otto abitazioni hanno dimensioni diverse tra loro, si va da piccoli nuclei composti da una persona fino a famiglie di cinque. La maggior parte sono nuclei medi che contano quattro componenti". "Dopo avere avviato un ricerca degli alloggi disponibili - prosegue l’assessora - e aver valutato gli interventi di ripristino, laddove necessari, consegniamo ora le chiavi di casa agli assegnatari per consentire loro di ritornare gradualmente alla normalità. Si tratta di persone in carico ai Servizi Sociali, già in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio Erp e dunque in possesso dei requisiti richiesti, a cui oggi forniamo in tempi rapidi una risposta importante riguardante l’urgente bisogno abitativo".

"Un’importante azione di ripartenza - dice Carmelina Labruzzo -. L’esondazione del fiume Savio di martedì 16 maggio ha causato gravi danni a persone e cose. In modo particolare nelle vie da cui provengono le persone che hanno beneficiato di questa assegnazione". L’azione intrapresa dalla Giunta comunale si inserisce nel piano "Emergenza alluvione" predisposto a sostegno della cosiddetta autonoma sistemazione, in cui rientra chi ha trovato un alloggio alternativo in attesa del ripristino della propria abitazione. Ad oggi sono sette le disponibilità confermate per un affitto a libero mercato: alloggi affittati dall’Ente e assegnati da questo alle famiglie colpite dall’alluvione. In questo caso, dopo gli appositi sopralluoghi, il contratto di locazione sarà sottoscritto dal Comune che assegnerà gli immobili ai nuclei familiari che presentano i requisiti per richiedere il contributo di autonoma sistemazione (400 euro mensili per il nucleo con un componente, 500 euro per due componenti, 700 euro per tre componenti, 800 euro per con quattro componenti, 900 euro per i nuclei con cinque o più componenti) e che corrisponderà direttamente ai proprietari i canoni di locazione e gli oneri condominiali ordinari. Ai proprietari degli immobili sarà riconosciuto, oltre al canone di locazione, un rimborso Imu pari alla quota corrispondente al periodo di locazione.